Uwe Schroeder-Wildberg MLP plant Zukäufe

Mit dem Kauf des Assekuradeurs Domcura wuchs MLP im Sachversicherungsgeschäft. Nach dem Gewinnsprung im ersten Halbjahr plant der MLP-Chef Uwe Schroeder-Wildberg nun weitere Übernahmen. Dabei hat das Unternehmen die Vermögensverwalter im Blick. Man sei offen für Zukäufe in diesem Bereich, erklärt Schroeder-Wildberg in einer telefonischen Pressekonferenz.

Man sei „in einer vorbereitenden Stellung“, wolle aber nichts überstürzen, so der MLP-Chef weiter. Schließlich stelle der Finanzdienstleister hohe Ansprüche an einen potenziellen Übernahmekandidaten, was die Geschäftsausrichtung und die Firmenkultur betrifft. Außerdem müsse der Kaufpreis stimmen.