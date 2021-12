Wizard startet Investmentpolice mit Kapitalschutz

Die Vertriebsgesellschaft Wizard Financial Consulting hat zusammen mit dem luxemburgischen Lebensversicherer Foyer International eine Lebensversicherung auf den Markt gebracht, die auf einem Fonds mit Kapitalgarantie basiert. Bei der Europe Portfolio Select Police fließt der Einmalbeitrag von mindestens 50.000 Euro in den Garantiefonds Augur Garant 2021.



Die Fondsmanager von AXA Investment Managers (AXA IM) legen das Kundenvermögen in verschiedenen Aktien- und Rentenfonds, börsennotierten Immobilienaktien sowie etwa in Indexfonds auf Rohstoffmärkte an.



Am Ende der Laufzeit am 31. März 2021 bekommen die Versicherten mindestens ihre gezahlten Beiträge abzüglich Steuern und Gebühren zurück. Während der Vertragsdauer werden zusätzlich 75 Prozent des höchsten erreichten Fondswerts festgeschrieben und zum Laufzeitende gesichert.



Die Zeichnungsfrist für das Produkt endet am 31. März 2009.