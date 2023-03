Börsengehandelte Indexfonds kaufen Wo kann ich eigentlich ETFs kaufen?

Wenn du den passenden ETF für dich gefunden hast, geht es meist um die Frage, wo du ihn kaufen kannst. Wir haben das Angebot der wichtigsten Onlinebroker mal genauer unter die Lupe genommen.

Frau mit Bluse im Comic: „Go on, girl, treat yourself, you deserve it!“ - übersetzt: „Los, Mädchen, gönn dir was, du hast es dir verdient!“: Du willst statt Kleider lieber einen ETF kaufen - weißt aber nicht, wie das geht? Wir zeigen dir die Möglichkeiten.

© Imago Images / Ikon Images

ETFs boomen. Gerade weil sie so transparent und günstig sind, stehen sie bei vielen Anleger:innen hoch um Kurs.

Bei der Vielzahl an Indexfonds kann es etwas dauern, bis du den richtigen für dich ausgesucht hast.

Wenn du auch noch auf der Suche bist, haben wir hier ein bisschen Inspiration für dich:

Wenn du den passenden Indexfonds für dich gefunden hast, gibt es mehrere Möglichkeiten diesen zu kaufen:

Direkt an der Börse: Du kannst börsengehandelte Indexfonds direkt an der Börse kaufen. Voraussetzung dafür ist nur ein Wertpapierkonto, auch Depot genannt. Bei Banken und Sparkassen : Viele Banken und Sparkassen bieten ihren Kunden ETFs und andere Finanzprodukte an. Hier erhältst du auch eine Beratung dazu. Onlinebroker : Wenn du nach einer eigenen Recherche schon einen passenden ETF für dich gefunden hast, schau dich gerne bei Onlinebrokern um. Dort sind die Gebühren nämlich meist günstiger als bei Banken und Sparkassen.

Grundsätzlich ist die Benutzeroberfläche bei den einzelnen Brokern ähnlich. Jeder Onlinebroker setzt aber unterschiedliche Schwerpunkte, was das Angebot angeht.

Daher kommt es bei der Wahl des passenden Onlinebrokers für dich neben den Gebühren auch darauf an, welche Produkte du sonst noch im Depot halten möchtest.

Für einen besseren Überblick stellen wir dir die Angebote mehrerer Onlinebroker hier noch einmal in einer Tabelle gegenüber.

ETFs kaufen: Angebot mehrerer Onlinebroker im Überblick

Trade Republic Scalable Capital Justtrade ING Flatex Angebot an ETFs und anderen Produkten 10.400 Aktien und ETFs, mehr als 50 Kryptocoins als Direktinvestment, Derivate wie Optionsscheinen, Knock-outs und Faktor-Zertifikate 2.400 ETFs, 7.000 Aktien, 3.000 Fonds, 375.000 Derivate, 90 indirekte Krypto-ETPs über gettex 20 Kryptowerte, 7.300 Aktien, 1.500 ETFs, ETCs und ETPs; 500.000 Hebelprodukte, Rohstoffe und wikifolios 19.000 Aktien, über 2.000 ETFs und ETCs, über 7.000 Fonds, über 7.000 Anleihen, 642.000 Zertifikate und Hebelprodukte knapp 4.500 ETF- und Fondssparpläne, Zertifikate und Hebelprodukte Mindestsumme bei ETF-Sparplänen ab 1 Euro monatlich ab 1 Euro monatlich investieren Ab 25 Euro monatlich Ab 1 Euro monatlich investieren ab 25 Euro monatlich investieren Besonderheiten 2 Prozent Zinsen pro Jahr auf nicht-investiertes Guthaben 2,3 Prozent Zinsen pro Jahr auf bis zu 100.000 Euro eigene Krypto-Verwahrlizenz

Quelle: eigene Recherche auf Webseiten der Anbieter

Indexfonds kaufen: Wie geht das Schritt für Schritt?

Grundvoraussetzung, um ETFs zu kaufen oder zu verkaufen, ist ein Wertpapierdepot, also quasi ein Girokonto für deine Käufe und Verkäufe von ETFs, Aktien und anderen Finanzprodukten.

Das Depot besteht aus zwei Teilen:

einem Cash-Konto – auch Verrechnungskonto genannt -

sowie dem eigentlichen Depot für Wertpapiere

Auf das Verrechnungskonto kannst du von einem privaten Girokonto aus Geld überweisen. Mit diesem Geld kannst du dann den ETF kaufen, der dadurch direkt in dein Depot wandert. Wenn du den ETF verkaufst oder dieser eine Rendite ausschüttet, landet das Geld wieder auf dem Verrechnungskonto.

Ob und in welcher Höhe Depotführungsgebühren fällig werden, ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Das gilt auch für die Transaktionskosten, die bei jedem An- und Verkauf von Wertpapieren anfallen.

Hinzu kommen meist auch noch Kosten für den Handelsplatz, also die Börse, bei der du die Wertpapiere handelst.

Die Kennzahl TER steht für Total Expense Ratio. Sie gibt die laufenden Kosten eines ETFs an und sollte möglichst unter 0,5 Prozent liegen.

Bei Themen-ETFs kann es auch vorkommen, dass sie etwas höher ist, sagt Finanzexpertin Anke Pauli.

Bevor du eine Transaktion abschließt, wird dir eine detaillierte Auflistung der Kosten in einem Dokument zum Anklicken angezeigt.

Ein Tipp: Solltet ihr einmal das Depot wechseln wollen, dürfen Anbieter grundsätzlich keine Gebühren dafür verlangen. Es sei denn, ihr verlegt euren Wohnsitz ins Ausland oder vom Ausland nach Deutschland.

Bei einem gängigen Online-Depot kannst du deine ETF-Käufe über die sogenannte Ordermaske eingeben.

Die Vorgehensweise ähnelt sehr einer Online-Überweisung:

Du gibst in der Regel die deutsche Wertpapierkennnummer an, kurz WKN, oder das internationale Pendant, die ISIN, kurz für International Security Identification Number, und die Anzahl der Anteile, die du kaufen oder verkaufen möchtest. Vielmehr braucht es grundsätzlich nicht, um ein Investment zu tätigen.

Wenn du bis hierhin gekommen bist, hast du dir vielleicht schon einen Anbieter ausgesucht, ein Depot eingerichtet und die passenden ETFs gefunden.

Nun stellen sich viele die Frage, wann denn jetzt der richtige Zeitpunkt für den Kauf von Indexfonds ist?!

ETF-Kauf: Wann ist der beste Zeitpunkt?

Gute Frage. Nächste Frage. Nein, Spaß.

Die Antwort auf die Fragen nach dem bestmöglichen Einstiegszeitpunkt für ETFs lautet in kurz: Jetzt! Und dann möglichst lange halten.

Denn den perfekten Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem du ETFs zum günstigsten Kurs kaufst und zu möglichst hohen Kursen wieder verkaufst, fällt meist selbst erfahrenen Kapitalmarktprofis schwer.

Aus diesem Grund setzen viele Investoren wie Warren Buffett auf die sogenannte Buy-and-Hold-Strategie (dt. kaufen und halten).

Sie besagt, dass du Finanzprodukte wie ETFs möglichst lange halten solltest und nicht zu schnell und zu oft verkaufen solltest.

Diese alte Börsenregel garantiert über Jahrzehnte in der Regel höhere Renditen als (zu) viele Käufe und Verkäufe zwischendurch.

Entscheidend für den Erfolg der Buy-and-Hold-Strategie ist vor allem der Zinseszinseffekt.

Der Zinseszinseffekt einfach erklärt

Wenn ihr Geld anlegt, vermehrt sich das Kapital im besten Fall in jedem Jahr.

Das heißt, wenn du zum Beispiel in einem Jahr 1.000 Euro in einem ETF angelegt hast und mit deinem Investment 100 Euro an Einkünften an der Börse erzielt hast, kannst du im kommenden Jahr 1.000 Euro + 100 Euro, also 1.100 Euro, anlegen.

Damit du dir den Effekt des Zinseszinseffekts besser vorstellen kannst, haben wir hier eine Tabelle für dich vorbereitet.

Im Beispiel in der nachfolgenden Tabelle investierst du einmalig 1.000 Euro.