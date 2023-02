Berkshire Hathaway Warren Buffett: Die wichtigsten 11 Erkenntnisse aus seinem Brief an die Aktionäre

1. Warren Buffet über das Geschäftsmodell von Berkshire Hathaway

Erstens investieren wir in Unternehmen, die wir kontrollieren, wobei wir in der Regel 100 Prozent der Anteile erwerben. Berkshire steuert die Kapitalallokation in diesen Tochtergesellschaften und wählt die CEOs aus, die die täglichen Betriebsentscheidungen treffen. Bei der Führung großer Unternehmen sind sowohl Vertrauen als auch Regeln von wesentlicher Bedeutung.

Berkshire betont Ersteres in einem ungewöhnlichen – manche würden sagen extremen – Maße. Enttäuschungen sind unvermeidlich. Wir haben Verständnis für geschäftliche Fehler; unsere Toleranz für persönliches Fehlverhalten ist gleich null.

In der zweiten Kategorie kaufen wir börsennotierte Aktien, mit denen wir passiv Teile von Unternehmen besitzen. Bitte beachten Sie, dass wir börsennotierte Aktien auf der Grundlage unserer Erwartungen hinsichtlich ihrer langfristigen Geschäftsentwicklung kaufen, nicht weil wir sie als Vehikel für geschickte Käufe und Verkäufe betrachten.

Dieser Punkt ist entscheidend: Charlie und ich sind keine Aktienpicker; wir sind Business-Picker.

2. Buffett über Selbstkritik

Im Laufe der Jahre habe ich viele Fehler gemacht. Daher besteht unsere umfangreiche Sammlung derzeit aus einigen wenigen Unternehmen mit wirklich außergewöhnlichen wirtschaftlichen Merkmalen, aus vielen Unternehmen mit sehr guten wirtschaftlichen Merkmalen und aus einer großen Gruppe von Unternehmen, die marginal sind. Im Laufe der Zeit sind andere Unternehmen, in die ich investiert habe, verschwunden, weil ihre Produkte von der Öffentlichkeit nicht erwünscht waren.

Der Kapitalismus hat zwei Seiten: Das System schafft einen ständig wachsenden Haufen von Verlierern, während es gleichzeitig eine Flut von verbesserten Waren und Dienstleistungen hervorbringt. Schumpeter nannte dieses Phänomen „schöpferische Zerstörung“.

3. Über Aktien

Es ist wichtig zu verstehen, dass Aktien oft zu wahrhaft törichten Preisen gehandelt werden, sowohl hoch als auch niedrig. Effiziente Märkte gibt es nur in Lehrbüchern.

In Wahrheit sind börsenfähige Aktien und Anleihen rätselhaft, ihr Verhalten ergibt meist nur im Rückblick einen Sinn.

Gut laufende Unternehmen sind eine andere Sorte. Sie erzielen manchmal lächerlich höhere Preise als gerechtfertigt, sind aber fast nie zu Schnäppchenpreisen erhältlich. Sofern nicht unter Zwang, verschwendet der Eigentümer eines erfolgreichen Unternehmens keinen Gedanken an einen Verkauf zu einem panikartigen Wert.

4. Warren Buffett über Glück

An dieser Stelle ist ein Zeugnis von mir angebracht: In den 58 Jahren, in denen ich Berkshire verwalte, waren die meisten meiner Entscheidungen zur Kapitalallokation nicht besser als mittelmäßig. In einigen Fällen wurden auch schlechte Entscheidungen von mir durch eine große Portion Glück gerettet. Unsere zufriedenstellenden Ergebnisse stützen sich auf etwa einem Dutzend wirklich guter Entscheidungen.

5. Über den langen Atem

Im August 1994 schloss Berkshire seinen siebenjährigen Kauf der 400 Millionen Aktien von Coca-Cola, die wir jetzt besitzen, ab. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 1,3 Milliarden US-Dollar – damals eine sehr bedeutende Summe für Berkshire. Die Bardividende, die wir 1994 von Coke erhielten, betrug 75 Millionen Dollar. Bis 2022 war die Dividende auf 704 Millionen Dollar gestiegen.

Das Wachstum erfolgte jedes Jahr, so sicher wie mein Geburtstag.

Alles, was Charlie und ich tun mussten, war, die vierteljährlichen Dividendenschecks von Coke einzulösen. Wir gehen davon aus, dass diese Schecks mit hoher Wahrscheinlichkeit wachsen werden. Mit American Express verhält es sich ähnlich.

6. Warren Buffett über Disziplin

Das Betriebsergebnis des Unternehmens – unser Begriff für das nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ("GAAP") berechnete Einkommen, ausschließlich der Kapitalgewinne oder – Verluste aus Beteiligungen – erreichten mit 30,8 Milliarden Dollar einen Rekord. Charlie und ich konzentrieren uns auf diese operative Zahl und fordern Sie auf, dies ebenfalls zu tun.

Die GAAP-Zahl schwankt ohne unsere Anpassung zu jedem Berichtszeitpunkt wild und unberechenbar.

Beachten Sie das akrobatische Verhalten im Jahr 2022, das in keiner Weise ungewöhnlich ist. Die GAAP-Ergebnisse sind zu 100 Prozent irreführend, wenn man sie vierteljährlich oder sogar jährlich betrachtet. Kapitalgewinne waren für Berkshire in den vergangenen Jahrzehnten von großer Bedeutung, und wir erwarten, dass sie in den kommenden Jahrzehnten deutlich positiv sein werden. Aber ihre vierteljährlichen Schwankungen, die regelmäßig und von den Medien gedankenlos in die Schlagzeilen gebracht werden, informieren die Anleger völlig falsch.

7. Warren Buffet über Aktienrückkäufe

Wenn Ihnen gesagt wird, dass alle Rückkäufe den Aktionären oder dem Land schaden oder besonders den CEOs nützen, hören Sie entweder auf einen wirtschaftlichen Analphabeten oder einen silberzüngigen Demagogen – Charaktere, die sich nicht gegenseitig ausschließen.

Die Rechnung ist nicht kompliziert: Wenn die Anzahl der Aktien sinkt, steigt das Interesse an unseren zahlreichen Unternehmen.

Jedes kleine bisschen hilft, wenn die Rückkäufe zu wertsteigernden Preisen getätigt werden. Genauso sicher ist es, dass, wenn ein Unternehmen zu viel für Rückkäufe bezahlt, die verbleibenden Aktionäre verlieren. In solchen Fällen fließen die Gewinne nur an die verkaufenden Aktionäre und an den freundlichen, aber teuren Banker, der die unsinnigen Käufe empfohlen hat. Gewinne aus wertsteigernden Rückkäufen, das sollte betont werden, kommen allen Eigentümern zugute - in jeder Hinsicht.

8. Über Wachsamkeit und manipulative Manager

Abschließend noch eine wichtige Warnung: Selbst die von uns favorisierte Kennzahl für das Betriebsergebnis kann leicht von Managern, die dies wünschen, manipuliert werden. Solche Manipulationen werden oft als raffiniert angesehen von CEOs, Direktoren und ihren Beratern. Auch Reporter und Analysten nehmen sie billigend in Kauf. Das Übertreffen der „Erwartungen“ wird als Triumph des Managements verkündet.

Diese Tätigkeit ist ekelhaft. Es erfordert kein Talent, Zahlen zu manipulieren: Es bedarf nur eines tiefen Wunsches zu täuschen. „Kühne, phantasievolle Buchführung“, wie ein CEO mir gegenüber einmal seinen Betrug beschrieb, ist zu einer der Schandflecke des Kapitalismus geworden.

9. Warren Buffets Ausblick

Was die Zukunft anbelangt, so wird Berkshire immer über eine große Menge an Bargeld und US-Schatzbriefen zusammen mit einer breiten Palette von Unternehmen verfügen. Wir werden auch Verhaltensweisen vermeiden, die zu einem unangenehmen Bargeldbedarf zu ungünstigen Zeiten führen könnte, einschließlich Finanzpaniken und noch nie da gewesene Versicherungsverluste. Unser CEO wird immer der Chief Risk Officer sein - eine Aufgabe, die zu delegieren unverantwortlich wäre.

Darüber hinaus werden unsere zukünftigen CEOs einen erheblichen Teil ihres Nettovermögens in Berkshire Aktien haben, die sie mit ihrem eigenen Geld gekauft haben. Und ja, unsere Aktionäre werden weiterhin sparen und wachsen indem sie Gewinne einbehalten.

10. Über die USA

Im 2021 endenden Jahrzehnt, hat das Finanzministerium der Vereinigten Staaten etwa 32,3 Billionen Dollar an Steuern eingenommen, während es 43,9 Billionen Dollar ausgegeben hat. Riesige und hartnäckige Haushaltsdefizite haben Folgen. Berkshires Beitrag belief sich in diesem Jahrzehnt auf 32 Milliarden Dollar, das ist ziemlich genau ein Zehntel von einem Prozent aller Gelder, die das Finanzministerium einnahm. Und das bedeutet, wenn es in den USA etwa 1.000 Steuerzahler gegeben hätte, die die gleichen Zahlungen wie Berkshire geleistet hätten, hätten weder andere Unternehmen noch einer der 131 Millionen Haushalte des Landes irgendwelche Steuern an die Bundesregierung zahlen müssen. Nicht einen Cent.

Wir bei Berkshire hoffen und erwarten, dass wir im nächsten Jahrzehnt viel mehr Steuern zahlen werden. Wir schulden dem Land nicht weniger: Die Dynamik Amerikas hat einen großen Beitrag zu dem Erfolg geleistet, den Berkshire erreicht hat - ein Beitrag, den Berkshire immer brauchen wird. Wir zählen auf den amerikanischen Rückenwind, und auch wenn er von Zeit zu Zeit ins Stocken geraten ist, ist seine treibende Kraft immer zurückgekehrt. Ich investiere seit 80 Jahren und habe keinen Zeitpunkt gesehen, an dem es sinnvoll war, langfristig gegen Amerika zu wetten. Und ich bezweifle sehr stark, dass jeder Leser dieses Briefes in Zukunft eine andere Erfahrung machen wird.

11. Über Charlie Munger

Nichts ist besser als ein guter Partner. Charlie und ich denken ziemlich ähnlich. Aber was ich auf einer ganzen Seite erkläre, fasst er in einem Satz zusammen. Seine Version ist außerdem immer klarer begründet und auch kunstvoll – manche würden sagen unverblümt – formuliert. Suchen Sie sich also einen sehr klugen, hochrangigen Partner - vorzugsweise etwas älter als Sie - und hören Sie dann sehr genau zu, was er sagt.

Den ganzen Brief von Warren Buffett gibt es hier in voller Länge