Zwei neue Führungskräfte aus den eigenen Reihen Blackrock-Tochter iShares befördert zwei Mitarbeiter an deutsche Vertriebsspitze

iShares, die ETF-Tochter der Investmentgesellschaft Blackrock, stockt ihr deutsches Vertriebsteam auf: Hamed Mustafa leitet ab sofort den Vertrieb für institutionelle Kunden. Er arbeitet seit sieben Jahren bei iShares, zuletzt als Koordinator für das Team für institutionelle Investoren in Deutschland.David Wenicker verantwortet ab sofort den Vertrieb für vermögende Privatkunden und normale Privatkunden Wenicker ist seit 2013 bei iShares tätig. Beide berichten an Peter Scharl, Leiter des Vertriebs bei iShares in Deutschland, Österreich und Osteuropa.