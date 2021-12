Allianz: „Erholung im Lebensversicherungsgeschäft“

„In der Lebensversicherung sehen wir weiterhin eine Nachfrageverschiebung fort von fondsgebundenen und hin zu Produkten mit Erfolgsbeteiligung und Garantiezins“, so Finanzvorstand Helmut Perlet. „Ein operatives Ergebnis von 400 Millionen Euro sowie das Prämienwachstum sind erste Anzeichen einer Erholung im Lebensgeschäft.“ Das Ergebnis in Zahlen Die Prämieneinnahmen in der Sparte Lebens- und Krankenversicherung legten im ersten Quartal 2009 von 12,3 Milliarden auf 13 Milliarden Euro zu. Zwar sank das operative Ergebnis von 600 Millionen auf 400 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im vorangegangen letzten Vierteljahr 2008 hatte der Versicherer hier aber noch einen Verlust von 300 Millionen Euro eingefahren. Über alle Geschäftssparten hinweg stieg der Quartalsumsatz von 27 Milliarden auf 27,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis betrug 1,4 Milliarden Euro und lag damit um 800 Millionen Euro unter dem Ergebnis des Vorjahres und gleichzeitig um 500 Millionen Euro über dem Vorquartalswert. Ende der Dresdner-Bank-Ära: Neue Strukturen Nach dem Verkauf der Dresdner Bank an die Commerzbank hat die Allianz ihr Bankgeschäft umstrukturiert. Der eigenständige Banking-Bereich wurde eingestellt. Stattdessen gibt es jetzt die Sparte Financial Services, in der Banking, Asset Management und Alternative Investment Management gebündelt sind. In diesem Bereich sanken die Erträge in den ersten drei Monaten dieses Jahres von 916 Millionen Euro auf 860 Millionen Euro. Das operative Ergebnis ging von 255 Millionen auf 198 Millionen Euro zurück. Im Asset Management zeigte sich besonders das Rentengeschäft stark. Die Nettozuflüsse im Vorjahresvergleich lagen hier bei 10,6 Prozent, das für Dritte verwaltete Vermögen stieg von 590 auf 657 Milliarden Euro. Bei Aktienfonds ging es dagegen bergab. Allianz-Kunden zogen netto 3,7 Prozent Mittel ab. Das verwaltete Aktienvermögen sank von 145 Milliarden auf 108 Milliarden Euro. Weitere Infos zum Allianz-Ergebnis gibt es hier.