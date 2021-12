Anbieter von Fondspolicen im Test Das sind die besten Fondspolicen-Anbieter

Fondspolicen sind Sparpläne, die Versicherer im Rahmen ihrer Altersvorsorge-Produkte anbieten. Schließen Kunden so einen Vertrag ab, gehen sie davon aus, dass der Versicherer ihnen Fonds zur Verfügung stellt, die ihr Vermögen in geplanter Weise vergrößern.Die Rating-Agentur Investiga hat nach eignen Aussagen eine neue Untersuchungsmethode entwickelt, nach der sie bewertet, ob sich die Fondsauswahl der Versicherer dazu eignet oder nicht. Teilgenommen haben zwölf Gesellschaften.CondorAlte Leipziger, Gothaer, LV 1871Vorsorge7 GesellschaftenHat der Versicherer ein geeignetes Verfahren entwickelt, um seinen Kunden die in der Ansparphase und im Ablauf-Management den am besten passenden Fonds anzubieten?Kann der Versicherer dank dieses Auswahlprozesses seinen Kunden wirklich gute Fonds bieten?Schützt der Versicherer seine Kunden generell vor Fonds mit hohen Verlusten?Bleibt der Versicherer am Ball und beobachtet regelmäßig, wie sich die Fonds entwickeln?