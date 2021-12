BGH-Urteil Bisherige Lebensstellung in der BU – was genau heißt das?

Wer eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) abschließt, findet in seinem Vertrag auch etwas über die sogenannte bisherige Lebensstellung. Was diese genau bedeutet, hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einem aktuellen Urteil geklärt.