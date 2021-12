Svetlana Kerschner 10.08.2016 Lesedauer: 2 Minuten

Der Run auf den CFA Rekordhoch: So viele CFA-Anwärter haben die Prüfungen bestanden

Das Interesse an der Weiterbildung zum Chartered Financial Analyst (CFA) steigt: Das CFA Institute meldet so viele Prüfungsanmeldungen wie nie zuvor. Außerdem haben zuletzt ungewöhnlich viele CFA-Anwärter die Prüfung bestanden.