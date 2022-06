HANetf Die Zukunft des Finanzwesens: digital, dezentral, kosteneffizient

Die digitale Wirtschaft stellt unserer Meinung nach die Zukunft des Finanzwesens dar. Damit meinen wir die Tätigkeit von Unternehmen, die an der Schnittstelle von Finanzen, Technologie und digitalen Assets tätig sind und für Innovation sorgen. Gemeinsam läuten diese Unternehmen eine neue Ära des Vertrauens ein, gestalten Geschäftsmodelle neu, organisieren die Wettbewerberdynamik neu und verteilen die Wortschöpfung branchenübergreifend neu und schaffen dabei einen erhöhten Nutzen für Verbraucher. Im Großen und Ganzen fallen diese Unternehmen in sieben interessante Teilsektoren, die Investoren im Auge haben sollten.

Digital Asset Miner betreiben eine weltweit verteilte Infrastruktur von Rechenzentren, die Blockchain-Netzwerke betreiben und dadurch Einnahmen aus neu ausgegebenen digitalen Assets und von den Benutzern gezahlten Gebühren erzielen.

Börsen und Broker dienen als Plattformen für Kunden, um digitale Assets zu kaufen, zu verkaufen, zu senden, zu verdienen und zu speichern. Digitale Börsen konkurrieren im Mark mittels einer Reihe diversifizierter Bankdienstleistungen für Verbraucher und Unternehmen.

Hardwareanbieter ermöglichen es Unternehmen, Vertrauen in die Geschwindigkeit und Sicherheit dezentraler Netzwerke aufzubauen. Diese Hardware trägt zunehmend zum Wachstum des Internet-der-Dinge bei z.B. beim vernetzten Haus oder in der Landwirtschaft.

Vermögensverwalter versuchen, vom Kauf, Verkauf und Verleih digitaler Vermögenswerte zu profitieren oder ein Portfolio von Unternehmen zu halten, die im Ökosystem der digitalen Vermögenswerte tätig sind. Diese digitalen Banken handeln rund um die Uhr und schaffen effizientere Märkte.

Anbieter von Energie- und Ressourcenmanagement zielen darauf ab, die für das Mining erforderliche Energie und Leistung zu optimieren, indem sie Miner bei der Digitalisierung dezentraler Energieressourcen unterstützen und die Entwicklung von Solarenergielösungen und -speichern zu erleichtern.

Zahlungsplattformen zielen darauf ab, Zahlungsprozesse zu rationalisieren und Gebühren zu senken, indem sie Vermittler entfernen und Transaktionen zwischen digitalen Assets oder von digitalen Assets zu Fiat autorisieren und abwickeln. Durch die Aufrechterhaltung direkter Beziehungen zu Verbrauchern und Händlern haben Zahlungsplattformen die Möglichkeit, die Wettbewerbsdynamik zu ihren Gunsten zu verschieben, weg von den alten Institutionen.

Blockchain-Technologieanbieter ermöglichen Blockchain-basierte Anwendungen und bieten Systeme, Lösungen oder Software an, die das breitere Ökosystem unterstützen. Da die Einführung einer aktualisierten digitalen Infrastruktur fortschreitet, bauen diese Investitionen in neue Technologien einen Wettbewerbsvorteil gegenüber traditionellen Institutionen auf, die durch ihre Altsysteme festgefahren sind.

Der Zusammenfluss von Finanzen, Technologie und digitalen Vermögenswerten schafft neue und aufregende Möglichkeiten, die Anleger erkunden können. Die digitale Wirtschaft steckt noch in den Kinderschuhen, aber die Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, könnten das Potenzial haben, die Zukunft des Finanzwesens zu bestimmen. Anleger, die an dieser Entwicklung teilhaben wollen, können hierfür den Grayscale Future of Finance UCITS ETF nutzen.

