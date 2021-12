Ebase-Chef zum Fondsberater-Markt „Das Interesse an Investmentfonds ist ungebrochen“

DAS INVESTMENT: Welche Trends zeichnen sich in der Depot-Analyse für April 2018 ab?

Rudolf Geyer: Die Handelsaktivität der Ebase-Kunden hat im April deutlich nachgelassen. Nach dem sehr vitalen Jahresstart lag die Handelsaktivität, mit einem Wert von 79 Prozentpunkten, um 21 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt des Vorjahres. Ungeachtet des nur vergleichsweise geringen Handelsvolumens war das Interesse an Investmentfonds jedoch nach wie vor sehr groß.

Auch im April haben die Ebase-Kunden ihre Bestände in Investmentfonds weiter ausgebaut. Der Fundflow-Faktor, welcher das Verhältnis zwischen Nettomittelzuflüssen und -abflüssen zeigt, ist mit einem Wert von 1,36 auf ein Jahreshoch gestiegen. Die Nettomittelzuflüsse liegen 36 Prozentpunkte über den Nettomittelabflüssen. Das Interesse der Kunden an Investmentfonds ist also nach wie vor ungebrochen.

Welche Anlageklassen waren besonders gefragt?

Im Zuge der Erholung mit den folgenden Kursanstiegen an den Märkten war das Interesse an Fonds allgemein groß. Während in der Phase der Kursrückgänge zu Beginn des Jahres eher defensivere Anlagen gesucht waren, waren im April sowohl Aktien- als auch Renten und Mischfonds gefragt. Der Fundflow-Faktor, welcher das Verhältnis zwischen Nettomittelzuflüssen und -abflüssen zeigt, lag bei Aktienfonds bei 1,26. Bei Mischfonds wies dieser einen Wert von 1,36 und bei Rentenfonds von 1,25 auf. Über alle Assetklassen hinweg wurde die Fondsanlage der Ebase-Kunden also weiter ausgebaut.

Welche Anlageregionen waren bei den Kunden besonders von Interesse?

Im April waren die Kunden im Bereich der Aktienfonds insbesondere an in Europa (Fundflow-Faktor: 1,73) und den USA (Fundflow-Faktor: 1,71) investierenden Fonds interessiert. Daneben waren jedoch auch in Deutschland (Fundflow-Faktor: 1,20) sowie global anlegende Fonds (Fundflow-Faktor: 1,20) gefragt.

Wie war die Situation bei Rentenfonds?

Bei den Rentenfonds zeigten sich deutliche regionale Unterschiede. Während Fonds, die in den USA (Fundflow-Faktor: 0,61) anlegen, von den Kunden überwiegend verkauft wurden, war das Interesse an in Asien investierenden Fonds (Fundflow-Faktor: 3,59) sehr ausgeprägt. Daneben wurden die Bestände an Fonds die in Europa (Fundflow-Faktor: 1,41), Deutschland (Fundflow-Faktor: 1,15) sowie global (Fundflow-Faktor: 1,29) anlegen, ebenfalls ausgebaut.