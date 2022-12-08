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ESG-Abfrage für 34fler AfW kritisiert Zeitbudget im Gesetzesentwurf

Der Bundesverband Finanzdienstleistung (AfW) bezieht auf seiner Webseite Stellung zum Änderungsentwurf der Finanzanlagenvermittlungsverordnung, der die Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen durch Finanzanlagenberater tätig nach dem Gewerbeordnungsparagrafen 34f betrifft. AfW-Vorstand Frank Rottenbacher begrüßt den Gesetzesvorschlag grundsätzlich, kritisiert jedoch die Einschätzung, dass die Abfrage durchschnittlich nur 6 Minuten pro Kunde dauern soll.

Logo des Bundeswirtschaftsministerium an einem Rednerpult.
Logo des Bundeswirtschaftsministeriums an einem Rednerpult: Im November veröffentlichte die Behörde einen Änderungsentwurf der Finanzanlagenvermittlungsverordnung. | Bildquelle: Imago Images / Political-Moments
Von  | ehem. Redakteurin
Aktualisiert am:

Finanzanlagenberater tätig nach den Gewerbeordnungsparagrafen 34f und 34h sollen nach dem Willen des Gesetzgebers die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden im Rahmen der Anlageberatung abfragen. Damit dies zu einer gesetzlichen Pflicht wird, muss die Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) überarbeitet werden. Dafür hat das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) im November einen Verordnungsentwurf veröffentlicht und um Stellungnahmen gebeten. Nun hat sich Frank Rottenbacher, Vorstand des Bundesverbands Finanzdienstleistung (AfW), geäußert.

Rottenbacher sagt zum Verordnungsentwurf: „Die Pflicht zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen für 34f-Vermittler begrüßt der AfW. Was uns aber sehr irritiert ist die Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums, dass diese Abfrage durchschnittlich pro Kunde nur 6 Minuten dauern würde. Wir fragen uns, ob die Anforderungen und die Komplexität dieses Vorgangs der Bundesregierung wirklich bewusst sind. Zeit ist Geld und diese zusätzlichen Kosten sind ausschließlich von den Vermittlern zu tragen, die nun sogar von einem Provisionsverbot aus Brüssel bedroht werden. Das ist keine Anerkennung für die hohe Qualität der Beratungsleistung.”

 

 

Bezüglich der im Verordnungsentwurf geplanten Aktualisierung der Regeln rund um die Sachkundeprüfungen begrüßt der AfW, dass eine im Rahmen von Gewerbeordnungsparagraf 34i abgelegte praktische Prüfung nun ebenfalls bei der Sachkundeprüfung gemäß Gewerbeordnungsparagraf 34f anerkannt werden soll. Der AfW kritisiert jedoch, dass der neue Ausbildungsberuf „Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen” (IHK) der Sachkundeprüfung gleichgestellt werden soll. Dafür wird aus Sicht des AfW in der Ausbildung zu wenig Wissen über Finanzanlagen vermittelt.

Hier findest Du die AfW-Stellungnahme in voller Länge.

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