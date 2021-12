Fondsgebundene Lebensversicherungen Herr Franke, wie kann man Fondspolicen besser machen?

Michael Franke: Vor allem in einer transparenten Darstellung der Funktionsweise der Tarife. Kaum zu durchschauen sind komplexe Mehrtopf-Konstruktionen und immer wieder auch Regelungen zu versicherten Garantien. Eine Baustelle bleibt auch die Fähigkeit der Tarife, sich den Lebensumständen von Versicherten anzupassen.Das hängt von der Mentalität ab. Für bequeme Kunden sind gemanagte Anlagen und Themen wie Ablaufmanagement wichtig. Für anlageorientierte Kunden sind flexible Regelungen wie der schnelle Austausch von Fonds entscheidend.Für alle Kunden ist wichtig, dass sie der Vertrag auch bei veränderten Lebensumständen zuverlässig begleitet – sei es durch Überbrückungsmöglichkeiten bei Zahlungsschwierigkeiten, Zuzahlungen oder Flexibilität im Rentenbeginn.Die Qualitäten liegen noch weit auseinander, da Vermittler noch zu wenig das Kleingedruckte im Blick haben.Der Fonds ist der Motor einer Fondspolice, entsprechend ist seine Bedeutung. Für viele Kunden wird aber nicht allein die bisherige Performance ein zuverlässiger Indikator sein. Gefragt sind vielmehr auf der Kostenseite schlanke Strukturen, zudem intelligente Managementprozesse bei der Investition.Fondspolicen bieten einen garantierten Rentenfaktor an, mit dem das Kapital zu Rentenbeginn umgerechnet wird. Bei Hybridtarifen ist eine Kapitalgarantie oft in Höhe der Beitragssumme üblich. Neben der Garantiehöhe ist wesentlich, dass die Nutzung von vertraglichen Möglichkeiten, wie etwa eine Verlegung des Rentenbeginns, nicht zu grundsätzlichen Veränderungen in der Garantie führt.Komplizierte Mehrtopf-Hybridmodelle scheinen ihren Zenit überschritten zu haben. Dafür kommen neue Tarife mit alternativer Garantieerzeugung, die ebenfalls nicht leicht verständlich sind. Einen Trend sehen wir auch hin zu Indexpartizipationen auf der Anlageseite.