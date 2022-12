Artikel-9-Produkte Das sind die Lieblingsaktien von Managern dunkelgrüner Fonds

Nachhaltige Produkte gewinnen an Beliebtheit. Besonders gefragt sind dabei Fonds und ETFs, die sich zu einem konkreten, nachhaltigkeitsbezogenen Anlageziel verpflichtet haben, die sogenannten Artikel-9-Fonds. Doch welche Aktien eignen sich eigentlich für „dunkelgrüne“ Fonds? Das untersuchte Jan Tachtler von der Investmentgesellschaft HQ Trust.

Der Kapitalmarktanalyst hat für seine Analyse die Top-10-Holdings von insgesamt 312 Artikel-9-Fonds ausgewertet, für welche die strengsten Kriterien gelten. Tachtler ermittelte dabei die zehn Aktien, die in den meisten Produkten vertreten sind und ihre durchschnittliche Gewichtung im jeweiligen Fonds oder ETF. Die Ergebnisse verglich der Co-Portfoliomanager des Fonds „HQT Megatrends“ mit dem marktbreiten Aktienindex MSCI ACWI – und einer Analyse zu thematischen Produkten.

>> Grafik vergrößern

Die Lieblingsaktien in dunkelgrünen Fonds. © HQ Trust

Seine Ergebnisse fasst Tachtler so zusammen:

„Die Lieblingsaktie der Manager dunkelgrüner Fonds ist Microsoft. Die Technologieaktie gehört in 22 Prozent der ausgewerteten Fonds zu den zehn am höchsten gewichteten Aktien. In 17 Prozent der Fonds befinden sich die Aktien von Schneider Electric und Novo Nordisc. ASML ist immerhin noch in 15 Prozent der Top-10-Holdings vertreten. Am höchsten gewichtet wird die Aktie von Microsoft. In den 71 Produkten kommt sie im Schnitt auf ein Gewicht von 4,48 Prozent, was sicherlich auch an der Bedeutung des Unternehmens im MSCI ACWI liegen dürfte. Die Überschneidungen mit dem MSCI ACWI sind dabei nicht besonders groß. Drei Aktien sind in beiden Top 10 vertreten: Microsoft, Tesla und United Health.“

Umso größer sind die Überschneidungen zu Tachtlers Auswertung rund um die beliebtesten Aktien in thematischen Produkten. Der Analyst hatte dazu die Top-10-Holdings von mehr als 250 solcher Produkte ausgewertet.

„Immerhin sechs Unternehmen stimmen in den Top 10 von thematischen und besonders nachhaltigen Aktien überein. Das gilt für die Aktien von Microsoft, Schneider Electric, United Health Group, Thermo Fisher Scientific, Waste Management und Danaher. Anleger sollten sich vor dem Kauf solcher Produkte deren Zusammensetzung genau anschauen: Es besteht die Gefahr, sich überraschende Klumpenrisiken einzufangen.“