HDI-Gewinnspiel „Ihre Veranstaltung, Ihr Thema, unser Experte“

Tages- und Festgeld mit Mini-Zinsen, Staatsanleihen mit niedrigen Renditen oder hohen Ausfallrisiken – die Welt steht Kopf, zumindest für den Privatkunden. Eine Frage, die derzeit viele Menschen bewegt, lautet: Wie kann ich Erspartes sicher und trotzdem ertragreich anlegen?Kunden erwarten von ihren Beratern und Vermittlern mehr denn je, dass sie eine Antwort haben und diese Herausforderungen durch Expertise und tragfähige Anlagekonzepte vorausschauend managen. Denn Privatkunden haben praktisch keine Möglichkeit mehr, alle Einflussfaktoren zu überblicken und deren Folgen auf die Entwicklung des Kapitalmarkts abzuschätzen.Der Rat von Fachleuten ist also gefragt. Darin liegt eine große Chance für Vermittler. Sie können ihren Kunden helfen, einen Ausweg aus dem aktuellen „Anlage-Dilemma" zu finden. Vorausgesetzt, sie kennen die aktuellen Strategien und haben die richtigen Produkte im Portfolio.