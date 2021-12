Insolvenzen denkbar Ausschuss zweifelt an Finanzkraft der Lebensversicherer

Der Lebensversicherungssektor verfüge insgesamt über eine hohe Eigenmittelausstattung, die mehrheitlich deutlich über den Anforderungen liege. Das erklärte der Ausschuss für Finanzstabilität in seinem siebten Bericht an den Deutschen Bundestag zur Finanzstabilität in Deutschland.

Die Solvenzquoten, also das Verhältnis von Eigenmitteln zur regulatorischen Solvenzkapitalanforderung, lagen im dritten Quartal 2019 im Median bei 296 Prozent. Zum Jahresende stiegen sie auf 368 Prozent.