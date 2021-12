Karen Schmidt 02.02.2011 Lesedauer: 1 Minute

Kostenklarheit bei Vorsorgeprodukten: Es geht noch besser

Die Einführung einer vergleichbaren Kostenkennzahl (Reduction in Yield, RIY) bei Produkten für die Altersvorsorge ist „geradezu revolutionär“, sagt Mark Ortmann, Geschäftsführer des Instituts für Transparenz in der Altersvorsorge (ITA). Das ITA fordert die Einführung der RIY-Kennziffer – wie jetzt von Allianz und Volkswohl Bund umgesetzt – bereits seit vier Jahren. An einigen Stellen sieht Ortmann aber noch Nachbesserungsbedarf.