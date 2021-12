Karen Schmidt 07.10.2009 Lesedauer: 1 Minute

Krankenversicherung: Einkommensgrenze steigt

Die Große Koalition hat als eine ihrer letzten Amtshandlungen die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) angehoben. Von 4050 Euro steigt die Grenze im kommenden Jahr auf 4162,50 Euro. Wer in die private Krankenversicherung (PKV) wechseln will, muss diese Schwelle drei Jahre in Folge überschreiten. Die PKV-Branche wird das nicht freuen.