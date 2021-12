Iris Bülow 27.05.2015 Lesedauer: 1 Minute

Neue Dienstleistung vom Versicherer-Verband BVK startet Unternehmensberatung für seine Mitglieder

Der Bundesverband Deutsche Versicherungskaufleute (BVK) möchte zukünftig auch Unternehmensberatung an seine Mitglieder vermitteln. Diese Neuausrichtung gab der Verband in der vergangenen Woche auf seiner Jahreshauptversammlung in Rostock bekannt.