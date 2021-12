Redaktion 06.08.2015 Lesedauer: 1 Minute

Online-Makler Clark.de „Rund 75 Prozent unserer Kunden sind unter 35 Jahre alt“

Clark.de ging Mitte Juni als Online-Versicherungsmakler auf den Markt. Das Start-Up richtet sich an junge Akademiker, vermittelt Versicherungen und verwaltet die Policen seiner Kunden. Neben der Online-Beratung will sich das Fintech-Unternehmen durch mehr Transparenz und Provisionsoffenlegung vom klassischen Makler absetzen. Und am liebsten würde es 50 Prozent der Provisionen an den Kunden weitergeben.