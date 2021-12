Markus Deselaers und Karen Schmidt 10.12.2014 Lesedauer: 1 Minute

Roundtable zu Fondspolicen „Kunden brauchen keine Garantien“

Das Niedrigzinsniveau spielt Anbietern von Fondspolicen in die Hände. Wir versammelten einige Vertreter am Rand der DKM an einem Tisch und sprachen über Garantien, Transparenz und den fehlenden Vorsorgewillen vieler Deutscher