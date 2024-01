Academy-Aktiencheck SAP: In diesen ETFs und Fonds ist die Aktie hoch gewichtet

Der Softwarekonzern SAP hatte 2023 ein gutes Geschäftsjahr und die IT-Firma ist seit Jahren das größte Einzelunternehmen im Dax. Du willst daher gerne in SAP investieren, am liebsten über ETFs und Fonds? Wir haben dir fünf ETFs und fünf Fonds herausgesucht, in denen die SAP-Aktie hoch gewichtet ist.

Der Softwarekonzern SAP plant einen radikalen Schnitt. Etwa 8.000 Stellen sollen laut Medienberichten weltweit wegfallen. In Deutschland gilt für das Jahr 2024 noch ein Sozialplan ohne Kündigungen. Beschäftigte weltweit sollen umgeschult oder durch anders Qualifizierte ersetzt werden. Der Umbau soll den Konzern rund zwei Milliarden Euro kosten. Erst im vergangenen Jahr hatte SAP rund 4.000 Stellen abgebaut.

„Wir gehen jetzt in die nächste Phase der Transformation“, sagte Konzernchef Christian Klein laut Medienberichten am 24. Januar 2024. Mit dem Umbau will die Softwarefirma vor allem in den Bereich künstliche Intelligenz investieren. Dafür will der Vorstand bis Ende 2025 knapp eine Milliarde Euro in die Hand nehmen.

SAP: Rekordjahr 2023 sorgt für Rekordhoch bei Aktie

Das vergangene Geschäftsjahr lief richtig gut für den Softwarekonzern. Den Betriebsgewinn konnte SAP um 13 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro erhöhen. Im Jahr 2024 will der Konzern Umsatz und Gewinn weiter steigern. Dafür sollen vor allem die Cloud-Sparte und das KI-Geschäft sorgen. Parallel zum Rekordgewinn stieg die Aktie von SAP am 24. Januar auf ein Rekordhoch in Höhe von 162,24 Euro.

Seit Längerem ist SAP schon das größte Einzelunternehmen im Dax. Im Jahr 2023 landete der Softwarekonzern laut Berechnungen von Ernst & Young auf Platz 61 der größten Konzerne der Welt. Bis hin zur Marktkapitalisierung von Apple, dem weltweit größten Konzern mit einer Marktkapitalisierung von 2,800 Milliarden US-Dollar, ist es allerdings noch ein Weg.

SAP-Aktie hatte im September 2022 mit knapp 80 Euro ihr 6-Jahres-Tief

Im Jahr 2023 hat die SAP-Aktie über 40 Prozent zugelegt. Bereits seit Ende September 2002, als die SAP-Aktie bei einem Kurs von knapp 11 Euro stand, geht es für die Aktie stetig nach oben. Nur Ende September 2022 war die Aktie zwischenzeitig auf ihr Sechs-Jahres-Tief von knapp 80 Euro gesunken, unter anderem wegen der Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed in dieser Zeit und starker Inflationsängste. Auch die Kurse anderer Tech-Aktien wie Meta und Alphabet, der Google-Mutter, sind Mitte September innerhalb eines Tages um 6 Prozent gefallen.

Kennzahlen zur SAP-Aktie im Überblick:

ISIN : DE0007164600

: DE0007164600 Marktkapitalisierung : 197,52 Milliarden US-Dollar

: 197,52 Milliarden US-Dollar Wertentwicklung 1 Jahr : 52,05 Prozent

: 52,05 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre : 53,90 Prozent

: 53,90 Prozent Kurs-Gewinn-Verhältnis : 32,13

: 32,13 Gewinn je Aktie : 4,97

: 4,97 Dividendenrendite: 1,28 Prozent

Daten: Börse Frankfurt vom 29.01.2024

Wenn du SAP zutraust, dass sich die Aktie der Firma auch in den kommenden Jahren so positiv wie zuletzt entwickelt, haben wir dir zehn ETFs und Fonds herausgesucht, in denen der deutsche IT-Konzern hoch gewichtet ist.

Falls SAP dir nicht zusagt, könnte einer der folgenden Aktienchecks mit ETF- und Fondsauswahl beispielsweise für die Aktien der Firmen LVMH, Novo Nordisk, Nvidia, Apple, Tesla, Berkshire Hathaway für dich interessant sein.