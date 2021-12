Redaktion 13.01.2016 Lesedauer: 1 Minute

Steigerung von 20 Prozent Sinkende Überschüsse führen zu höheren Beiträgen in der BU

Sinkende Überschüsse haben nicht nur in der Lebensversicherung Folgen für die Versicherten. Auch in der Berufsunfähigkeitspolice kann sich das auswirken. Hier müssen die Kunden dann höhere Beiträge bezahlen. Auf ein aktuelles Beispiel für diesen Fall geht Versicherungsmakler Matthias Helberg in seinem Blog ein.