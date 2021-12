Redaktion 17.07.2017 Lesedauer: 1 Minute

Studie von Verhaltensökonom Bernd Ankenbrand Altersvorsorge: „Was eine gute Beratung ist, definieren Berater anders als ihre Kunden“

Was Beratern richtig erscheint, sehen ihre Kunden möglicherweise ganz anders. Bernd Ankenbrand, Professor für Verhaltensökonomie an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt, startet eine Studie zu den Maßstäben, die Finanzberater und Kunden an eine sinnvolle Altersvorsorgeberatung anlegen. Mit einem Link zur Umfrage.