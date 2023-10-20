Auf den Dienstwagen verzichtet kaum ein GmbH-Geschäftsführer hierzulande. Vier von fünf Chefs lassen sich das Auto von der Firma stellen, vermeldet das Handelsblatt. Hier kommen die 20 beliebtesten Modelle. Mit durchaus überraschenden Ergebnissen.

Die Daten stammen aus einer von der Beratungsgesellschaft BBE Media und dem Steuerberaterverband erstellten Gehälterstudie. An der Untersuchung haben demnach rund 2.400 Geschäftsführer deutscher Unternehmen mit GmbH-Rechtsform teilgenommen. Damit deckt die Erhebung vor allem die Gruppe der kleinen und mittleren Firmen hierzulande ab.

Große Gehaltsspanne und wenig Geschäftsführerinnen

Weitere Erkenntnisse zum typischen GmbH-Geschäftsführer laut der Studie:

Der GmbH-Geschäftsführer ist im Schnitt 52 Jahre alt und kommt auf 182.000 Euro Jahresgehalt. Die Spanne reicht von 159.000 Euro bei kleinen bis 327.000 Euro bei großen Unternehmen.

Und es ist ein Mann, denn der Frauenanteil in der Geschäftsführung liegt weiterhin niedrig, konkret bei nur neun Prozent – Tendenz gleich bleibend. Der Lohnabstand von Frauen zu den besser bezahlten Männern beträgt im Schnitt zwischen acht und elf Prozent.

Platz 20: Tesla 1 / 20 Tesla Model X Plaid. Bildquelle: Imago Images / VCG