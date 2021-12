Unisex-Tarife: In der PKV verlieren beide Geschlechter

Die Einsparung bei den Frauentarifen blieb jedoch aus. So spart eine 30-jährige Frau nach dem neuen geschlechtsneutralen Tarif gerade einmal 1,19 Euro. Für eine 40-jährige Frau erhöht sich der Beitrag sogar im Schnitt um über 7 Euro pro Monat. Auch in der stationären Zusatzversicherung gibt es im Durchschnitt der betrachteten Tarife für beide Geschlechter keine reduzierten Beiträge, sondern Beitragserhöhungen von im Schnitt rund 4 bis 5 Euro monatlich. Allerdings stellen die Forscher leichte Verbesserungen auf der Leistungsseite fest – insbesondere bei Tarifen, die deutlich teurer geworden sind. So werden beispielsweise Heilmittel weiter gefasst, die Anzahl an Psychotherapiesitzungen erhöht oder die Vorsorge verbessert.Das dürfte vor allem an den verschärften Mindestanforderungen liegen, die der PKV-Verband nun an die private Krankenversicherung stellt. Doch nur knapp über die Hälfte der betrachteten Tarife erfüllen diese Anforderungen voll und ganz.