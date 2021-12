Nur 3 Prozent der Versicherungsmakler sind unter 30 Jahren, so das Ergebnis einer Studie, die V.E.R.S. Leipzig und Fred Wagner, Professor am Institut für Versicherungslehre an der Universität Leipzig, im Auftrag der Versicherungsgruppe die Bayerische durchgeführt haben. 54 Prozent der Befragten sind hingegen älter als 50 Jahre - 13 Prozent davon sind sogar über 60 Jahre alt.

„Der Berufsstand der Versicherungsvermittler zeigt eine ungleich verteilte Altersstruktur", fasst Wagner das Studienergebnis zusammen. „Für junge Berufseinsteiger sind deshalb die Chancen größer denn je, einen bereits etablierten Betrieb im Zuge einer Nachfolgeregelung zu übernehmen."

Im Rahmen der Studie wurden insgesamt 365 Vertriebspartnern in Deutschland befragt.