17.03.2015

Versicherungsstandort Hamburg Stellenabbau bei der Volksfürsorge

„Keine Sorge, Volksfürsorge" – dieses Motto gibt es nicht mehr. Nachdem Generali die Volksfürsorge als Vertriebsgesellschaft in den Konzern eingebunden hatte, baut sie jetzt 130 Stellen am Standort Hamburg ab. Der Grund: Der Innendienst soll sich zukünftig in München konzentrieren. Auch andere Versicherer ziehen Leute von der Elbe ab.