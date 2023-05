Analyse von Facing Finance und Urgewald Verteidigungs-ETFs: Welche Fonds das meiste Geld in die Rüstungsindustrie stecken

Die Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen Facing Finance und Urgewald haben die Nachhaltigkeit von unterschiedlichen Investmentfonds gecheckt. Durchleuchtet wurden die Investments von 2.885 in Deutschland zugelassenen Publikumsfonds in 1.120 ausgewählte Unternehmen, die wegen Verstöße gegen internationale Normen und Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Governance in der Kritik stehen. Als Basis diente die Datenplattform faire Fonds. Bei 839 der analysierten Fonds handelte es sich um ETFs.

46 Prozent der untersuchten Fonds investieren in die Rüstungsindustrie

Die Untersuchung zeigt: 46 Prozent der analysierten Fonds und 39 Prozent der untersuchten ESG-Fonds investieren in Waffenexporteure. Dabei filterten die Studienautoren die zehn ETFs raus, die das meiste Geld in die Rüstungsindustrie stecken.

Die Studienautoren geben bei ihrer Analyse zu bedenken:

Die Zusammensetzung der einzelnen Investmentfonds kann sich von Zeit zu Zeit ändern.

Im Portfolio werden nur die Unternehmen gekennzeichnet, die ihre derzeitigen Quellen abdecken. Darüber hinaus gebe es noch weitere kontroverese Firmen.

Es wurden ausschließlich Fonds in die Datenbank überführt, deren abrufbaren Portfolios nicht älter als zwei Jahre sind.

Die Analyse zeigt außerdem ausschließlich, ob und welche kontroversen Unternehmen in den Portfolios der Fonds enthalten sind. Es wurden keine Einschätzung weiterer Informationen vorgenommen, wie beispielsweise eine Positiv-Bewertung von Unternehmen wegen eines ausgeglichenen Vorstands oder der Verankerung von Nachhaltigkeitsthemen.

Zudem wurden nur diejenigen Fonds berücksichtigt, deren Anteil an Aktien oder Anleihen über 20 Prozent beträgt. Das heißt: Dachfonds, die wiederum in andere Fonds investieren, sind nicht in der Datenbank enthalten. Der Grund hierfür sei, dass die Analysten derzeit nur Aktien und Anleihen der Portfolios kontroversen Unternehmen zuordnen und somit auswerten können. Ein sehr geringer Anteil an Aktien und Anleihen innerhalb eines Fondsportfolios würde demnach zu einer verfälschenden Darstellung eines Fonds führen. >> Mehr zur Methodik kannst du auch hier nachlesen

iShares Divdax (DE)

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: DE0002635273

Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6

Wertentwicklung seit Auflegung: 295 Prozent



Auflegung: 04.04.2005



Portfolio-Datum: 28.02.2023

Gesamtvolumen des Fonds: 548,73 Millionen Euro

Investitionen in die Rüstungsindustrie: 17,6 Prozent

Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 41,5 Prozent

Die fünf größten kontroversen Beteiligungen:

ISIN

Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds DE0007100000 Mercedes Benz Group Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung 10,55 % DE000BASF111 BASF Klimawandel 9,43 % DE0005190003 BMW Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel 7,16 % DE0007664039 Volkswagen Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung 7,06 % DE000ENAG999 Eon Klimawandel, Gas & Öl 5,13 %

Lyxor Divdax

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: LU0603933895



Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6

Wertentwicklung seit Auflegung: 122 Prozent



Auflegung: 10.05.2011

Portfolio-Datum: 28.02.2023



Gesamtvolumen des Fonds: 75,99 Millionen Euro

Investitionen in die Rüstungsindustrie: 17,6 Prozent

Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 41,6 Prozent



Die fünf größten kontroversen Beteiligungen:

ISIN

Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds DE0007100000 Mercedes Benz Group Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung 10,57 % DE000BASF111 BASF Klimawandel 9,45 % DE0005190003 BMW Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel 7,17 % DE0007664039 Volkswagen Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung 7,07 % DE000ENAG999 Eon Klimawandel, Gas & Öl 5,15 %

Lyxor 1 Divdax

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: DE000ETF9033



Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6

Wertentwicklung seit Auflegung: 51 Prozent



Auflegung: 30.10.2015

Portfolio-Datum: 28.02.2023



Gesamtvolumen des Fonds: 58,61 Millionen Euro

Investitionen in die Rüstungsindustrie: 17,7 Prozent

Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 41,6 Prozent



Die fünf größten kontroversen Beteiligungen:

ISIN

Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds DE0007100000 Mercedes Benz Group Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung 10,57 % DE000BASF111 BASF Klimawandel 9,45 % DE0005190003 BMW Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel 7,17 % DE0007664039 Volkswagen Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung 7,08 % DE000ENAG999 Eon Klimawandel, Gas & Öl 5,15 %

iShares MSCI Europe Industrials Sector

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: IE00BMW42520



Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6

Wertentwicklung seit Auflegung: 7 Prozent



Auflegung: 14.05.2021



Portfolio-Datum: 28.02.2023



Gesamtvolumen des Fonds: 109,94 Millionen Euro



Investitionen in die Rüstungsindustrie: 19,3 Prozent

Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 21,2 Prozent

Die fünf größten kontroversen Beteiligungen:

ISIN

Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds NL0000235190 Airbus Klimawandel, Rüstung 5,31 % FR0000073272 Safran Rüstung 3,31 % GB0002634946 BAE Systems Rüstung 2,29 % FR0000121329 Thales Rüstung 1,02 % GB00B63H8491 Rolls-Royce Holdings Klimawandel, Rüstung 1,00 %

iShares Stoxx Europe 600 Ind Goods & Serv

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: DE000A0H08J9



Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6

Wertentwicklung seit Auflegung: 463 Prozent



Auflegung: 08.07.2002



Portfolio-Datum: 28.02.2023



Gesamtvolumen des Fonds: 191,52 Millionen Euro



Investitionen in die Rüstungsindustrie: 22,4 Prozent

Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 23,2 Prozent

Die fünf größten kontroversen Beteiligungen:

ISIN

Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds NL0000235190 Airbus Klimawandel, Rüstung 5,71 % FR0000073272 Safran Rüstung 4,01 % GB0002634946 BAE Systems Rüstung 2,50 % SE0000115446 Volvo Klimawandel, Rüstung 2,38 % FR0000121329 Thales Rüstung 1,11 %

Deka Dax plus Maximum Dividend

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: DE000ETFL235



Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6

Wertentwicklung seit Auflegung: 111 Prozent



Auflegung: 03.04.2009



Portfolio-Datum: 28.02.2023



Gesamtvolumen des Fonds: 291,84 Millionen Euro



Investitionen in die Rüstungsindustrie: 22,6 Prozent

Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 49,2 Prozent

Die fünf größten kontroversen Beteiligungen:

ISIN

Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds DE0007100000 Mercedes Benz Group Arbeitsrecht, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung 9,94 % DE0005190003 BMW Arbeitsrecht, Menschenrechte, Klimawandel 9,85 % DE000BASF111 BASF Klimawandel 6,77 % DE0006047004 Heidelberg Cement Klimawandel 6,47 % DE0007664039 Volkswagen Arbeitsrecht, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung 5,92 %

Xtrackers MSCI World Industrials

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: IE00BM67HV82



Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6

Wertentwicklung seit Auflegung: 229 Prozent



Auflegung: 14.03.2016



Portfolio-Datum: 31.01.2023



Gesamtvolumen des Fonds: 188 Millionen Euro



Investitionen in die Rüstungsindustrie: 23,9 Prozent

Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 30,7 Prozent

Die fünf größten kontroversen Beteiligungen:

ISIN

Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds US4385161066 Honeywell International Rüstung 2,50 % US1491231015 Caterpillar Klimawandel, Rüstung 2,37 % US0970231058 Boeing Co Klimawandel, Rüstung 2,14 % US5398301094 Lockheed Martin Corp Klimawandel, Rüstung 1,97 % US3696043013 General Electric Co Klimawandel, Rüstung 1,57 %

iShares Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: DE000A0Q4R28



Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6

Wertentwicklung seit Auflegung: 352 Prozent



Auflegung: 08.07.2002



Portfolio-Datum: 28.02.2023



Gesamtvolumen des Fonds: 176 Millionen Euro



Investitionen in die Rüstungsindustrie: 32,7 Prozent

Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 63,4 Prozent

Die fünf größten kontroversen Beteiligungen:

ISIN

Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds DE0007100000 Mercedes Benz Group Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung 22,28 % NL00150001Q9 Stellantis Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel 15,09 % DE0005190003 BMW Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel 12,22 % DE0007664039 Volkswagen Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung 10,39 % FR0000131906 Renault Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel 3,43 %

Xtrackers MSCI USA Industrials

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: IE00BCHWNV48



Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6

Wertentwicklung seit Auflegung: 25 Prozent



Auflegung: 21.01.2021



Portfolio-Datum: 31.01.2023



Gesamtvolumen des Fonds: 17,35 Millionen Euro



Investitionen in die Rüstungsindustrie: 34,2 Prozent

Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 36,9 Prozent

Die fünf größten kontroversen Beteiligungen:

ISIN

Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds US75513E1010 Raytheon Technologies Klimawandel, Rüstung 4,80 % US4385161066 Honeywell International Rüstung 4,57 % US1491231015 Caterpillar Klimawandel, Rüstung 4,33 % US0970231058 Boeing Co Klimawandel, Rüstung 3,91 % US5398301094 Lockheed Martin Corp Klimawandel, Rüstung 3,60 %

iShares S&P 500 Industrials Sector

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: IE00B4LN9N13



Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6

Wertentwicklung seit Auflegung: 57 Prozent



Auflegung: 20.03.2017



Portfolio-Datum: 28.02.2023



Gesamtvolumen des Fonds: 183,66 Millionen Euro



Investitionen in die Rüstungsindustrie: 35,7 Prozent

Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 39,7 Prozent

Die fünf größten kontroversen Beteiligungen: