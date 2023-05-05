Analyse von Facing Finance und Urgewald Verteidigungs-ETFs: Welche Fonds das meiste Geld in die Rüstungsindustrie stecken

Rüstungs-ETFs: Diese Fonds investieren in die Verteidigung
Die Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen Facing Finance und Urgewald haben die Nachhaltigkeit von unterschiedlichen Investmentfonds gecheckt. Durchleuchtet wurden die Investments von 2.885 in Deutschland zugelassenen Publikumsfonds in 1.120 ausgewählte Unternehmen, die wegen Verstöße gegen internationale Normen und Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Governance in der Kritik stehen. Als Basis diente die Datenplattform faire Fonds. Bei 839 der analysierten Fonds handelte es sich um ETFs.
46 Prozent der untersuchten Fonds investieren in die Rüstungsindustrie
Die Untersuchung zeigt: 46 Prozent der analysierten Fonds und 39 Prozent der untersuchten ESG-Fonds investieren in Waffenexporteure. Dabei filterten die Studienautoren die zehn ETFs raus, die das meiste Geld in die Rüstungsindustrie stecken.
Die Studienautoren geben bei ihrer Analyse zu bedenken:
- Die Zusammensetzung der einzelnen Investmentfonds kann sich von Zeit zu Zeit ändern.
- Im Portfolio werden nur die Unternehmen gekennzeichnet, die ihre derzeitigen Quellen abdecken. Darüber hinaus gebe es noch weitere kontroverese Firmen.
- Es wurden ausschließlich Fonds in die Datenbank überführt, deren abrufbaren Portfolios nicht älter als zwei Jahre sind.
- Die Analyse zeigt außerdem ausschließlich, ob und welche kontroversen Unternehmen in den Portfolios der Fonds enthalten sind. Es wurden keine Einschätzung weiterer Informationen vorgenommen, wie beispielsweise eine Positiv-Bewertung von Unternehmen wegen eines ausgeglichenen Vorstands oder der Verankerung von Nachhaltigkeitsthemen.
- Zudem wurden nur diejenigen Fonds berücksichtigt, deren Anteil an Aktien oder Anleihen über 20 Prozent beträgt. Das heißt: Dachfonds, die wiederum in andere Fonds investieren, sind nicht in der Datenbank enthalten. Der Grund hierfür sei, dass die Analysten derzeit nur Aktien und Anleihen der Portfolios kontroversen Unternehmen zuordnen und somit auswerten können. Ein sehr geringer Anteil an Aktien und Anleihen innerhalb eines Fondsportfolios würde demnach zu einer verfälschenden Darstellung eines Fonds führen. >> Mehr zur Methodik kannst du auch hier nachlesen
iShares Divdax (DE)
ISIN: DE0002635273
Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6
Wertentwicklung seit Auflegung: 295 Prozent
Auflegung: 04.04.2005
Portfolio-Datum: 28.02.2023
Gesamtvolumen des Fonds: 548,73 Millionen Euro
Investitionen in die Rüstungsindustrie: 17,6 Prozent
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 41,5 Prozent
Die fünf größten kontroversen Beteiligungen:
|ISIN
|Unternehmen
|Konflikte
|Gewichtung im Fonds
|DE0007100000
|Mercedes Benz Group
|Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung
|10,55 %
|DE000BASF111
|BASF
|Klimawandel
|9,43 %
|DE0005190003
|BMW
|Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel
|7,16 %
|DE0007664039
|Volkswagen
|Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung
|7,06 %
|DE000ENAG999
|Eon
|Klimawandel, Gas & Öl
|5,13 %
Lyxor Divdax
ISIN: LU0603933895
Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6
Wertentwicklung seit Auflegung: 122 Prozent
Auflegung: 10.05.2011
Portfolio-Datum: 28.02.2023
Gesamtvolumen des Fonds: 75,99 Millionen Euro
Investitionen in die Rüstungsindustrie: 17,6 Prozent
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 41,6 Prozent
Die fünf größten kontroversen Beteiligungen:
|ISIN
|Unternehmen
|Konflikte
|Gewichtung im Fonds
|DE0007100000
|Mercedes Benz Group
|Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung
|10,57 %
|DE000BASF111
|BASF
|Klimawandel
|9,45 %
|DE0005190003
|BMW
|Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel
|7,17 %
|DE0007664039
|Volkswagen
|Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung
|7,07 %
|DE000ENAG999
|Eon
|Klimawandel, Gas & Öl
|5,15 %
Lyxor 1 Divdax
ISIN: DE000ETF9033
Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6
Wertentwicklung seit Auflegung: 51 Prozent
Auflegung: 30.10.2015
Portfolio-Datum: 28.02.2023
Gesamtvolumen des Fonds: 58,61 Millionen Euro
Investitionen in die Rüstungsindustrie: 17,7 Prozent
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 41,6 Prozent
Die fünf größten kontroversen Beteiligungen:
|ISIN
|Unternehmen
|Konflikte
|Gewichtung im Fonds
|DE0007100000
|Mercedes Benz Group
|Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung
|10,57 %
|DE000BASF111
|BASF
|Klimawandel
|9,45 %
|DE0005190003
|BMW
|Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel
|7,17 %
|DE0007664039
|Volkswagen
|Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung
|7,08 %
|DE000ENAG999
|Eon
|Klimawandel, Gas & Öl
|5,15 %
iShares MSCI Europe Industrials Sector
ISIN: IE00BMW42520
Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6
Wertentwicklung seit Auflegung: 7 Prozent
Auflegung: 14.05.2021
Portfolio-Datum: 28.02.2023
Gesamtvolumen des Fonds: 109,94 Millionen Euro
Investitionen in die Rüstungsindustrie: 19,3 Prozent
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 21,2 Prozent
Die fünf größten kontroversen Beteiligungen:
|ISIN
|Unternehmen
|Konflikte
|Gewichtung im Fonds
|NL0000235190
|Airbus
|Klimawandel, Rüstung
|5,31 %
|FR0000073272
|Safran
|Rüstung
|3,31 %
|GB0002634946
|BAE Systems
|Rüstung
|2,29 %
|FR0000121329
|Thales
|Rüstung
|1,02 %
|GB00B63H8491
|Rolls-Royce Holdings
|Klimawandel, Rüstung
|1,00 %
iShares Stoxx Europe 600 Ind Goods & Serv
ISIN: DE000A0H08J9
Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6
Wertentwicklung seit Auflegung: 463 Prozent
Auflegung: 08.07.2002
Portfolio-Datum: 28.02.2023
Gesamtvolumen des Fonds: 191,52 Millionen Euro
Investitionen in die Rüstungsindustrie: 22,4 Prozent
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 23,2 Prozent
Die fünf größten kontroversen Beteiligungen:
|ISIN
|Unternehmen
|Konflikte
|Gewichtung im Fonds
|NL0000235190
|Airbus
|Klimawandel, Rüstung
|5,71 %
|FR0000073272
|Safran
|Rüstung
|4,01 %
|GB0002634946
|BAE Systems
|Rüstung
|2,50 %
|SE0000115446
|Volvo
|Klimawandel, Rüstung
|2,38 %
|FR0000121329
|Thales
|Rüstung
|1,11 %
Deka Dax plus Maximum Dividend
ISIN: DE000ETFL235
Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6
Wertentwicklung seit Auflegung: 111 Prozent
Auflegung: 03.04.2009
Portfolio-Datum: 28.02.2023
Gesamtvolumen des Fonds: 291,84 Millionen Euro
Investitionen in die Rüstungsindustrie: 22,6 Prozent
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 49,2 Prozent
Die fünf größten kontroversen Beteiligungen:
|ISIN
|Unternehmen
|Konflikte
|Gewichtung im Fonds
|DE0007100000
|Mercedes Benz Group
|Arbeitsrecht, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung
|9,94 %
|DE0005190003
|BMW
|Arbeitsrecht, Menschenrechte, Klimawandel
|9,85 %
|DE000BASF111
|BASF
|Klimawandel
|6,77 %
|DE0006047004
|Heidelberg Cement
|Klimawandel
|6,47 %
|DE0007664039
|Volkswagen
|Arbeitsrecht, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung
|5,92 %
Xtrackers MSCI World Industrials
ISIN: IE00BM67HV82
Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6
Wertentwicklung seit Auflegung: 229 Prozent
Auflegung: 14.03.2016
Portfolio-Datum: 31.01.2023
Gesamtvolumen des Fonds: 188 Millionen Euro
Investitionen in die Rüstungsindustrie: 23,9 Prozent
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 30,7 Prozent
Die fünf größten kontroversen Beteiligungen:
|ISIN
|Unternehmen
|Konflikte
|Gewichtung im Fonds
|US4385161066
|Honeywell International
|Rüstung
|2,50 %
|US1491231015
|Caterpillar
|Klimawandel, Rüstung
|2,37 %
|US0970231058
|Boeing Co
|Klimawandel, Rüstung
|2,14 %
|US5398301094
|Lockheed Martin Corp
|Klimawandel, Rüstung
|1,97 %
|US3696043013
|General Electric Co
|Klimawandel, Rüstung
|1,57 %
iShares Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts
ISIN: DE000A0Q4R28
Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6
Wertentwicklung seit Auflegung: 352 Prozent
Auflegung: 08.07.2002
Portfolio-Datum: 28.02.2023
Gesamtvolumen des Fonds: 176 Millionen Euro
Investitionen in die Rüstungsindustrie: 32,7 Prozent
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 63,4 Prozent
Die fünf größten kontroversen Beteiligungen:
|ISIN
|Unternehmen
|Konflikte
|Gewichtung im Fonds
|DE0007100000
|Mercedes Benz Group
|Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung
|22,28 %
|NL00150001Q9
|Stellantis
|Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel
|15,09 %
|DE0005190003
|BMW
|Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel
|12,22 %
|DE0007664039
|Volkswagen
|Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel, Rüstung
|10,39 %
|FR0000131906
|Renault
|Arbeitsrechte, Menschenrechte, Klimawandel
|3,43 %
Xtrackers MSCI USA Industrials
ISIN: IE00BCHWNV48
Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6
Wertentwicklung seit Auflegung: 25 Prozent
Auflegung: 21.01.2021
Portfolio-Datum: 31.01.2023
Gesamtvolumen des Fonds: 17,35 Millionen Euro
Investitionen in die Rüstungsindustrie: 34,2 Prozent
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 36,9 Prozent
Die fünf größten kontroversen Beteiligungen:
|ISIN
|Unternehmen
|Konflikte
|Gewichtung im Fonds
|US75513E1010
|Raytheon Technologies
|Klimawandel, Rüstung
|4,80 %
|US4385161066
|Honeywell International
|Rüstung
|4,57 %
|US1491231015
|Caterpillar
|Klimawandel, Rüstung
|4,33 %
|US0970231058
|Boeing Co
|Klimawandel, Rüstung
|3,91 %
|US5398301094
|Lockheed Martin Corp
|Klimawandel, Rüstung
|3,60 %
iShares S&P 500 Industrials Sector
ISIN: IE00B4LN9N13
Klassifizierung nach SFDR: Artikel 6
Wertentwicklung seit Auflegung: 57 Prozent
Auflegung: 20.03.2017
Portfolio-Datum: 28.02.2023
Gesamtvolumen des Fonds: 183,66 Millionen Euro
Investitionen in die Rüstungsindustrie: 35,7 Prozent
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen: 39,7 Prozent
Die fünf größten kontroversen Beteiligungen:
|ISIN
|Unternehmen
|Konflikte
|Gewichtung im Fonds
|US75513E1010
|Raytheon Technologies
|Klimawandel, Rüstung
|5,08 %
|US4385161066
|Honeywell International
|Rüstung
|4,53 %
|US1491231015
|Caterpillar
|Klimawandel, Rüstung
|4,39 %
|US0970231058
|Boeing Co
|Klimawandel, Rüstung
|3,97 %
|US5398301094
|Lockheed Martin Corp
|Klimawandel, Rüstung
|3,89 %