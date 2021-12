10 brennende Fragen zu Fintechs Können Fintechs klassische Banken vollständig verdrängen?

Frage 1: Können Fintechs klassische Banken vollständig verdrängen?Im Rahmen des Fachgesprächs „Digitalisierung der Finanzwirtschaft“ des Bundestagsausschusses „Digitale Agenda“ am 11. November 2015 wurden unter anderen folgende spannende Fragen erörtert:Folgende fünf Banker und Experten nahmen Stellung:vom Bundesverband deutscher Banken , Leiter Privatkundengeschäft Fidor Bank vom Institut für Kommunikation in sozialen Medien (Ikosom) , Unternehmensberater bei Innovecs undvom Deutschen Sparkassen- und Giroverband [...] Die weitere Entwicklung, insbesondere die Frage, in welchem Maße welche technische oder Produktinnovation durch welchen Anbieter und in welchem regulativen Umfeld disruptiv wirken, kann heute noch nicht verlässlich beantwortet werden. So stehen zum Beispiel die Nutzung biometrischer Erkennungsmethoden erst am Anfang der Marktdurchdringung, die Blockchain- Technologie gar erst am Anfang ihrer technischen Ausreifung. Fintechs, die auf die Kundenschnittstelle zielen, erbringen im Kern bekannte Finanzdienstleistungen, die bereits heute am Markt bekannt und erhältlich sind. Ihre wesentlichen, nicht zu unterschätzenden Leistungen sind einerseits die absolute Einfachheit der Produkte und Prozesse sowie Kundenfreundlichkeit der Dienstleistungen („Convenience“). Andererseits nutzen die Fintechs die mit dem Internet und mobilen Endgeräten verbundenen technischen Möglichkeiten konsequent, um zusätzliche (Neben-)Dienstleistungen zu entwickeln. Nicht zu unterschätzen ist zudem das Phänomen, dass so durch Fintechs an diesen Möglichkeiten und Angeboten orientierte Kundenwünsche überhaupt erst geweckt beziehungsweise. geschaffen werden können. Diese Entwicklung bedeutet also definitiv eine Erweiterung und Veränderung der Vertriebskanäle und kann im Einzelfall echte disruptive Elemente enthalten. Fintechs verfügen in der Regel nicht über die notwendigen Lizenzen nach KWG oder ZAG zur „Erbringung“ von Bankdienstleistungen (Kredit, Einlagen, Zahlungsverkehr) und streben diese auch nicht an. Deshalb benötigen sie für viele Dienstleistungen Partnerbanken. An dieser strengen Regulierung, den Lizenzerfordernissen und einer leistungsfähigen Aufsicht für die Kernbereiche von Finanzdienstleistungen muss im Interesse des Kundenschutzes und der Finanzmarktstabilität festgehalten werden.