28 Fonds im Crashtest Die besten globalen Rohstoff-Aktienfonds

Die Gegenpole Robeco SAM Smart Materials und Blackrock World Mining zeigen das Dilemma des aktuellen Crashtests auf: Der Bereich Rohstoffe umfasst ein weites Feld. Fonds, die sich darauf tummeln, lassen sich nur schwer miteinander vergleichen. Tut man es doch, fällt dieser Vergleich zumindest für die vergangenen fünf Jahre eindeutig aus: Einem Minus von 11,4 Prozent beim Blackrock-Klassiker steht ein Plus von 77,8 Prozent in Busschers Fonds gegenüber. Letzteres ist zwar nicht der Spitzenwert unter den 28 getesteten Angeboten. Doch weil sich der Robeco SAM Smart Materials im Risikoverhalten kaum von einem herkömmlichen globalen Aktienfonds unterscheidet, landet er in der Gesamtwertung mit 80 von 100 erreichbaren Punkten ganz weit vorn (siehe Tabelle oben). Für den Blackrock World Mining reicht es mit 19 Punkten immerhin noch zu Rang 13.