39 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für Technologieaktien

Angesichts der stark gestiegenen Kurse fürchtet so mancher schon ein neues Tech-Bubble-Desaster. Nicht so Markus Golinski, Manager des drittplatzierten Uni-Sector Hightech. „Ich sehe keine Blase", sagte er jüngst im Gespräch mit Boerse ARD.de . Die meisten Technologie-Unternehmen seien heute viel besser aufgestellt.Auch Brad Slingerlend, Manager des Janus Global Technology, dem besten aktiv gemanagten Fonds des aktuellen Crashtest, findet eigenem Bekunden zufolge noch genügend interessante Anlagemöglichkeiten – selbst in den Trend-Bereichen Cloud Computing und Mobile Computing (siehe Interview ).Alle Werte des US-Aktienindex S&P 500 lassen sich auf neun Bereiche verteilen, die sogenannten Select-Sektoren. Einer dieser Sektoren ist Technologie. 71 Aktien aus dem Mutterindex befinden sich aktuell im Index S&P US Select Sector Technology. Der von Source aufgelegte ETF bildet möglichst genau eine besondere Variante des Index ab, den S&P Select Sector Capped 20% Technology Total Return (Net). Dort ist das Gewicht eines Einzeltitels bei der vierteljährlichen Neugewichtung auf 20 Prozent begrenzt.Dieser Marke kommt derzeit nur Apple nahe. Zurzeit liegt das Gewicht des Unternehmens bei etwas über 18 Prozent. Weitere Schwergewichte im Index sind Microsoft (knapp 9 Prozent) und Google (8 Prozent). Bei den Unter-Sektoren dominieren die Bereiche Computer-Hardware (20 Prozent) und Internet-Software und -Services (15 Prozent).Source bildet den Index synthetisch mittels eines Swaps ab. Das Besondere bei den Source-ETFs: Zur Risikoreduzierung gibt es mehrere Swap-Kontrahenten. Die Kosten pro Jahr liegen bei 0,3 Prozent.Brad Slingerlend (im Bild) und Brinton Johns sind nicht an Unternehmen mit kurzfristigen Gewinnen interessiert, sondern haben einen langfristigen Investmenthorizont. Die Manager des Janus Global Technology suchen weltweit nach Wachstumsunternehmen, die den technologischen Fortschritt durch Innovation vorantreiben oder davon profitieren. Den Kern bilden Unternehmen, die die Manager als robust einschätzen. Qualität, Wachstum und Kontext sind die wichtigsten Kriterien.Basis für die Auswahl sind eine Fundamental- und eine Bewertungsanalyse. Mit kleineren Positionen wetten die Manager zudem auf Unternehmen mit potenziell starkem Auftrieb, wenn ein bestimmtes Szenario eintritt.Der Fonds ist schwerpunktmäßig – zurzeit zu rund 80 Prozent – in den USA investiert. 4 Prozent stecken in britischen Firmen und rund 10 Prozent in Asien, vor allem in Südkorea, China und Taiwan. Informationstechnologie macht mit rund 80 Prozent den wichtigsten Bereich aus. Hinzu kommen etwas zyklischer Konsum und Finanzen. Apple ist die größte Position mit knapp 9 Prozent. Google Oracle und die britische ARM Holdings sind weitere große Positionen. Insgesamt befinden sich rund 90 Aktien im Portfolio.Der im Herbst 1999 aufgelegte Fonds investiert global in Unternehmen aus der Computer-, Software- und High-Tech-Branche. Markus Golinski, der zuvor Tech-Fonds bei Allianz Global Investors und DWS managte, hat den Fonds im vergangenen Jahr von Gunther Kramert übernommen. Golinski konzentriert sich auf die Einzeltitelauswahl mittels fundamentaler Analyse. Länder- oder Subsektor-Wetten geht er nicht bewusst ein. Sein Anlagehorizont liegt bei zwei bis drei Jahren. 40 bis 60 Titel sind normalerweise in dem relativ konzentrierten Portfolio.Größter Wert ist mit knapp 10 Prozent auch in diesem Fonds Apple . Übergewichtungen gegenüber der Benchmark hat Golinski jedoch bei anderen Titeln. Er mag zum Beispiel Standardwerte, die von der Erholung der IT-Investitionen profitieren, etwa das Software-Unternehmen Oracle , den Hardware-Konzern- HP oder den IT-Dienstleister Accenture Gut zwei Drittel des Fondsvermögens hat Golinski in den USA investiert, für einen Tech-Fonds ein vergleichsweise niedriger Wert. Neben japanischen Titeln (etwa 6 Prozent) sind vor allem europäische Unternehmen (über 20 Prozent) im Portfolio. Tec-Dax-Aktien hält Golinski im Vergleich zu Nasdaq-Titeln allerdings für teuer.