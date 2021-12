„Aktienquoten von mindestens 50 Prozent“ 13 Vermögensverwalter über Zinswende in den USA und Europa

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der ersten Erhöhung hat die US-Notenbank Fed vergangene Woche ihren Leitzins erneut angehoben. Ist das der Beginn einer Zinswende in den USA - und womöglich auch in Europa? Und wie sollten Anleger in einem solchen Umfeld handeln? 13 Vermögensverwalter geben Antwort.