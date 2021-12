Alliance Bernstein mit neuem Geschäftsführer in New York

Als neuer Alliance Bernstein-Direktor arbeitet Grant in New York eng mit dem Renten- und Alternative-Investments-Team zusammen. Er berichtet an den Senior Direktor Anleihen / Alternative Investments für globale institutionelle Anleger, John W. Akkerman.Grant kommt von Delaware Investments, wo er 15 Jahre lang tätig war, zuletzt als Vize-Präsident institutionelles Vertrieb und Kundenbetreuung.