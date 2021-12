Allianz-Gesellschaften gründen Joint Venture für bAV

Die Zusammenarbeit zwischen den Versicherern und der Vermögensverwaltungstochter der Allianz in einer Beratungseinheit ziele darauf ab, Großkunden bAV-Produkte sowohl aus dem Fonds- als auch aus dem Lebensversicherungsbereich anbieten zu können, so Allianz.Geschäftsführer der neuen Einheit sind Jörg Braun, bislang für die zentrale Steuerung der Maklervertriebe der Lebens- und Krankenversicherung verantwortlich und Michael Schütze, bisher Leiter Pension Investment Advisory bei AGI. Beide berichten an das Executive Committee, bestehend aus Vorstands- und Geschäftsleitungsmitgliedern der am Joint Venture beteiligten Gesellschaften: Elizabeth Corley, Vorstandschefin von AGI Europe; James Dilworth, Vorstandschef Allianz Global Investors Deutschland GmbH; Maximillian Zimmerer, Vorstandsvorsitzender Allianz Lebensversicherungs-AG; Michael Hessling, Vorstand Allianz Lebensversicherungs-AG sowie Oliver Wohlgemuth, Geschäftsführer Global Life der Allianz SE.