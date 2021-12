Andreas Ernst Neuzugang im Wholesale Team bei Invesco Deutschland

Neuzugang im Wholesale-Team von Invesco Deutschland: Andreas Ernst zeichnet ab sofort für den Nicht-Banken-Vertrieb in Süddeutschland verantwortlich.Vor seinem Wechsel zu Invesco war der 37-Jährige von 2005 an in verschiedenen Funktionen bei Pioneer Investments in München tätig. Zuletzt hatte er die Position als Senior Vertriebsdirektor inne.Invesco Asset Management Deutschland ist eine deutsche Tochtergesellschaft von Invesco, einer Vermögensverwaltungsgesellschaften, die über 790 Milliarden US-Dollar verwaltet.