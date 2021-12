Auf eigenen Wunsch Private-Banking-Vorstand der Apobank geht

Der Aufsichtsrat der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (Apobank) hat dem Wunsch von Harald Felzen entsprochen, seinen Mitte 2016 auslaufenden Vorstandsvertrag nicht zu verlängern und ihn per Ende September 2015 von seinen Aufgaben zu entbinden. Felzen will sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen, teilte das Institut mit.Harald Felzen trat 2011 als Vorstandsmitglied in die Apobank ein und verantwortet seitdem das Ressort Privatkunden. "Harald Felzen hat die Neuausrichtung des Privatkundenvertriebs erfolgreich abgeschlossen und damit die Weichen für das zukünftige Wachstum in diesem Geschäftsfeld gestellt", sagte Hermann Stefan Keller, Aufsichtsratsvorsitzender der Apobank.Zur Neubesetzung des Vorstandspostens betonte Keller, dass die Bank hervorragend geführt und kurzfristig die Suche nach einem Nachfolger angestoßen werde. Bis zu dessen Bestellung wird das Ressort Privatkunden kommissarisch von Herbert Pfennig, Vorsitzender des Vorstands, geführt.