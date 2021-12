Redaktion 16.03.2017 Lesedauer: 1 Minute

Bantleon Opportunities L Harald Preißler: „Bei Zinsschüben kann es zu Panikreaktionen kommen“

In einem aktuellen Interview mit Handelszeitung.ch warnt Bantleon-Chefökonom Harald Preißler vor Panik an den Märkten, wenn die 36-jährige Hausse am Anleihenmarkt endet. Aktien sieht er dagegen dank steigender Unternehmensgewinne vor einem deutlichen Aufschwung.