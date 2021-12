Beratersoftware Netfonds mit Informations- und Schulungsplattform

Der Hamburger Maklerpool und Finanzdienstleister Netfonds bietet seinen Vermittlern eine neue Software zur Vertriebsunterstützung an. Die AdWorks-Beratersoftware ist ein vollständig integriertes Kundenverwaltungssystem. Innerhalb einer elektronischen Kundenakte bietet AdWorks Einsicht in alle Kundendepots und deckt den gesamten Akquise-, Beratungs- und Verwaltungskreislauf ab.Die neue Plattform wurde bereits in der Praxis getestet. So war der AdWorks-Vorgänger seit 2007 beim Tochterunternehmen Argentos im Einsatz. Nun erweiterte Netfonds das Tool um einige Bausteine, wie zum Beispiel eine umfangreiche Kundenverwaltung.„Durch AdWorks können unsere Partner den kompletten Beratungskreislauf – angefangen bei der Erstinformation bis hin zum fertigen, rechtlich einwandfreien Beratungsprotokoll inklusive Depotformular beziehungsweise Erstellung bereits gespeicherter Kundenstammdaten – erstellen“, so Netfonds-Vorstand Martin Steinmeyer. Außerdem gewähre das flexible Abrechnungstool Lösungen hinsichtlich etwaiger Honorarberatungsnachfragen.Um sich mit AdWorks vertraut zu machen, stellt Netfonds interessierten Vermittlern ein Schulungspaket zur Verfügung. So richtete der Hamburger Maklerpool eine eigens auf AdWorks abgestimmte Website ein. „Unter www.investmentpro.de finden Interessierte und Partner kurze Schritt-für-Schritt-Anleitungen und eine Vielzahl umfassend thematisch geordneter Schulungsfilme zu den Anwendungs-Möglichkeiten der neuen Plattform.