Berenberg-Veteranen gründen Vermögensverwaltung

Andreas Kitta, Sven Albrecht, Holger Knaup und Carsten Riehemann haben eine Vermögensverwaltung gegründet. Die langjährigen Berenberg-Banker verließen die Hamburger Privatbank im Sommer vergangenen Jahres . Bereits damals kündigten sie an, sich selbständig machen zu wollen. Im April geht nun ihre Vermögensverwaltung Albrecht, Kitta & Co. an den Start.Sven Albrecht, einer von 50 Direktoren der Berenberg Bank, arbeitete 24 Jahre für das Unternehmen. Der ehemalige Leiter der Vermögensverwalter-Abteilung Andreas Kitta verließ die Berenberg Bank nach 15 Jahren. Holger Knaup, Teamleiter im Private Banking, war fast zwölf Jahre bei der Bank. Carsten Riehemann kam im Oktober 1998 zu Berenberg.