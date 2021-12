Bert Rürup bald AWD-Berater?

Der Wirtschaftsweise Bert Rürup geht laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters zum Finanzvertrieb AWD. Ein Sprecher des Konzerns wollte die Meldung gegenüber DAS INVESTMENT.com weder kommentieren noch dementieren und kündigte diesbezüglich eine Pressekonferenz für Donnerstag, 14 Uhr an.Weitere offizielle Informationen könne er derzeit nicht geben, so der Sprecher. Laut der Agenturmeldung beendet Rürup im Februar 2009 seine Tätigkeit als Wirtschaftsweiser und soll zwei Monate später seine neue Stelle als Chef-Ökonom bei AWD antreten.Rürup ist Erfinder der staatlich geförderten Rürup-Rente und seit März 2000 Mitglied des Sachverständigenrates, dessen Vorsitz er seit 2005 führt. Er wurde im Januar für drei weitere Jahre an die Spitze des Expertengremiums gewählt. Der 1943 in Essen geborene Rürup lehrt Volkswirtschaft an der Technischen Universität Darmstadt.