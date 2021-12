Berufsunfähigkeit in der Bundesliga Was Fußballprofis für ihre Versicherungen zahlen

HSV-Keeper René Adler (30) hatte in seiner Karriere immer wieder mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen. Infolge musste er eine WM absagen und in der Nationalmannschaft für Manuel Neuer (29) Platz machen. Bei Bayer Leverkusen wurde Adler durch Bernd Leno (23) ersetzt und beim HSV verlor er zwischenzeitlich seinen Stammplatz. Adlers wechselvolle Karriere zeigt exemplarisch, wie wichtig eine ausreichende Risikovorsorge für einen Fußballprofi ist. Denn pro Saison verletzt er sich im Durchschnitt zweimal. Davon ist eine Verletzung so schwer, dass sie ihn für längere Zeit außer Gefecht setzt. Teilweise zwingt sie ihn sogar dazu, seine Karriere zu beenden.Denn wenn der Spieler nicht privat vorgesorgt hat, stehen ihm gerade einmal 1.000 Euro im Monat von der Berufsgenossenschaft zu. Bei einer Sportinvaliditäts-Police aber gibt es zusätzliches Geld, wenn der Spieler seine Karriere vorzeitig beenden muss. Im Schnitt liegen die Versicherungssummen bei etwas über einer Million Euro. Die Spieler können die Policen nur für jeweils ein Jahr abschließen. Jedes Jahr müssen sie daher aufs Neue zur Gesundheitsprüfung. Der Versicherer hat das Recht, individuelle Ausschlüsse vom Versicherungsschutz festzulegen oder den Vertrag abzulehnen. Von diesem Recht machen die Versicherer aber nur in Ausnahmefällen Gebrauch.Etwa ein halbes Dutzend Assekuranzen, darunter die Ergo, die Talanx-Tochter Targo und die Rückversicherer Hannover Rück, bieten den Kickern hierzulande Versicherungen an, um das Risiko der Sportinvalidität abzusichern und nach sechs Wochen gesetzlicher Lohnfortzahlung ein Krankentagegeld zu erhalten.Wie teuer dieser Schutz den Fußball-Millionären zu stehen kommt, haben wir im folgenden Ranking für zehn prominente und teilweise sehr verletzungsanfällige Bundesligaspieler dargestellt: