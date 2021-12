Redaktion 30.04.2015 Lesedauer: 1 Minute

BHF Flexible Allocation FT Manfred Schlumberger: „Der Aktien-Boom in China ist keine Blase“

In seinem jüngsten Marktkommentar analysiert BHF-Bank-Manager Manfred Schlumberger die jüngsten Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten und geht dabei unter anderem auch auf die sprunghaft gestiegenen Aktienkurse in China ein.