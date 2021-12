Redaktion 18.06.2015 Lesedauer: 1 Minute

BHF Flexible Allocation FT Manfred Schlumberger: „Die Wende nach oben wird schnell erfolgen“

In einem aktuellen Interview auf N-TV.de kommentiert BHF-Bank-Manager Manfred Schlumberger die anhaltende Schuldendiskussion um Griechenland. In seinen Augen haben die Börsen bereits vieles an Abwärtspotenzial vorweggenommen – ein rascher Anstieg im Dax um 600 oder 700 Punkte wäre deshalb für ihn keine Überraschung.