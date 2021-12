Das enorme Potenzial der Schwellenmärkte rückt mehr und mehr in den Vordergrund professioneller Investoren. In Hamburg trafen sich Top-Vermögensverwalter sowie Finanzberater, um über Bric, Next 11 & Co. zu sprechen. Als Medienpartner berichtet DAS INVESTMENT.com über die Veranstaltung.

Let's talk about Bric, Next 11 & Co. - unter diesem Motto fand am heutigen Dienstag im ehemaligen Hauptzollamt in Hamburg das Emerging Markets Talk statt. Insgesamt 167 Gäste - Vermögensverwalter von Privatbanken, Family Offices, Stiftungen, sowie unabhängige Finanzberater, Medienvertreter und Mitarbeiter ausländischer Botschaften - kamen in die Hamburger Speicherstadt. Neben den Staaten wie China, die schon seit längerem als Wachstumsmotor und Hoffnungsträger der westlichen Wirtschaft gelten, ging es auch um weniger bekannte Investmentregionen.