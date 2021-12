Das Bundesverfassungsgericht hat den Weg zur Eurorettung – unter Auflagen – frei gemacht. Vermögensverwalter sehen das Urteil als Schritt in die richtige Richtung, langfristig seien aber noch viele Aufgaben zu bewältigen.

„Das Urteil bringt uns ein bisschen mehr Sicherheit“,. „Lange genug mussten Investoren ja warten, aber zuletzt hatten die Märkte die Entscheidung ja auch schon vorweggenommen.“ Politische Entscheidungen seien allerdings immer schwer in ihrer Wirkung und ihrem Zeithorizont einzuschätzen, Veritas bleibe deshalb bei seinen technisch basierten Modellen. „Wer nur auf solche Entscheidungen setzen will, ist viel mehr ein Spekulant als ein Investor“, so Kaiser.