Karen Schmidt 22.03.2016 Lesedauer: 1 Minute

Bis knapp 6 Prozent Stärkste Rentenerhöhung seit mehr als 20 Jahren

Ein dickes Plus gibt es bald für Rentner in Deutschland. Im Westen geht es um 4,25 Prozent nach oben, im Osten sogar um 5,95 Prozent. Über eines kann die Rentenerhöhung aber nicht hinwegtäuschen: So wird es nicht weitergehen.