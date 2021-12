BNP Paribas ETFs Nachhaltige Europa- und währungsgesicherte US-Aktien

BNP Paribas Investment Partners hat zwei neue Exchange Traded Funds (ETFs) an der Börse platziert, mit denen Anleger nachhaltig in europäische Großunternehmen mit niedrigem CO2-Ausstoß oder währungsgesichert in US-Riesen investieren können.