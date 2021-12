BNY Mellon IM „Kurz laufende Hochzinsanleihen sind zurzeit günstig positioniert“

In den USA hat die Unsicherheit über mögliche Zinsanhebungen dazu geführt, dass Unternehmen in zunehmendem Maße Anleihen refinanzieren und emittieren. Das schwächt die Sekundärmärkte. Infolge dessen sind die Zuwächse, die dieser Markt seit Jahresbeginn vorgelegt hat, teilweise wieder aufgezehrt worden. Darüber hinaus flossen erhebliche Mittel in den Kreditmarkt, weil Kredite üblicherweise variabel verzinst werden und deshalb nicht durch steigende Zinsen in Mitleidenschaft gezogen werden. Diese Trends haben High Yield-Investoren zuletzt einige Anlagechancen eröffnet – und das nach einer Phase, in der es schwer war, vernünftig bewertete Investments zu identifizieren.

USA: Zweifel an Trumps Wahlversprechen

Auf längere Sicht hat das Zurückrudern bei den geplanten Änderungen im US-Gesundheitsrecht aus der letzten Woche bei US-Hochzinsanleihen aber für Verunsicherung gesorgt. Dadurch ist nämlich die Frage aufgeworfen worden, ob Präsident Trump in der Lage sei, seine übrigen politischen Pläne wirklich umzusetzen. Nach seinem Wahlsieg im letzten Jahr hatten die Märkte für Hochzinsanleihen kräftig zugelegt. Ein Grund dafür war sein Versprechen, die Infrastrukturausgaben zu erhöhen. Die Zweifel, ob er solche Versprechen letztendlich auch halten kann, haben deshalb am Markt Wertschwankungen ausgelöst.

Europa: Angebot und Nachfrage ausgewogen

In Europa wird das Umfeld derzeit von anderen Faktoren bestimmt. So herrscht zwar auch hier Unsicherheit über den Ausgang der anstehenden Wahlen, jedoch kauft die Europäische Zentralbank auch weiterhin Unternehmensanleihen auf. Dadurch haben die Anleger gewissermaßen kaum eine andere Wahl, als in Hochzinsanleihen zu investieren, um sich deren Ertragspotenzial zu sichern. Aus diesem Grund scheint das Verhältnis von Angebot und Nachfrage in Europa momentan recht ausgewogen zu sein. Zwar hat sich der europäische Markt zuletzt besser entwickelt als sein US-Pendant, allerdings ist er deshalb mittlerweile auch weniger attraktiv bewertet.

Zielgerichteter Investmentansatz

Vor diesem Hintergrund ist es nach wie vor sinnvoll, sich auf kurz laufende Hochzinsanleihen (Short-dated High Yield) zu konzentrieren. Diese Papiere sind günstig positioniert, um Wertschwankungen infolge von Unsicherheit abzufedern, und weisen gleichzeitig ein niedriges Zinsrisiko auf. Außerdem profitieren diese Papiere von gut kalkulierbaren Cashflows, wodurch die Rückzahlungswahrscheinlichkeit steigt.