Vermögensverwalter Uwe Eilers Europäische Aktien sind 2018 die Gewinner

Die Wirtschaft in Europa kommt immer besser in Fahrt. In Frankreich ist Macron dabei, die verkrusteten Strukturen aufzubrechen. Arbeitsmarktreformen wurden bereits mit den großen Gewerkschaften auf den Weg gebracht, eine überfällige Rentenreform ist angedacht. Dies bringt neuen Schub für die Konjunktur und damit neue Arbeitsplätze. Auch die südeuropäischen Länder Spanien, Portugal und Griechenland kommen voran. Möglicherweise wird Griechenland sogar bald wieder kapitalmarktfähig sein.

Die nach wie vor niedrigen Zinsen verbilligen das Fremdkapital, die Rohstoffpreise bleiben wohl moderat und die Währungssituation begünstigt weiterhin die Exporte. Niedrige Inflationsraten und mäßige Lohnerhöhungen dürften das positive Umfeld stützen. Gleichzeitig sind die Bewertungen der Aktien immer noch sehr moderat, erst recht im Vergleich zu anderen Anlagen wie Anleihen und Immobilien. Dabei liegen die Dividendenrenditen häufig über drei Prozent, was die Aktienkurse nach unten etwas absichert. Davon sollten europäische Aktien, allen voran französische und deutsche, 2018 profitieren. Ein Dax-Stand von über 15.000 Punkten könnte im Laufe des Jahres durchaus realistisch sein. Noch besser könnten die sogenannten Small- und Mid- Caps, also mittelständische Unternehmen, laufen, die durchschnittlich ein höheres Gewinnwachstum aufweisen.